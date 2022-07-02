Тля боится этой травы как огня: Природное средство от тли на смородине, овощах и розах
Способ простой, доступный и безопасный для человека и животных. После обработки можно на следующий день употреблять плоды и ягоды в пищу.
Для того чтобы сделать натуральный инсектицид от вредителей нужно найти растение под названием полынь душистая. Растет она повсеместно на полях, пустырях и в лесах.
Определить ее можно по интенсивному запаху при растирании листьев в руке.
Срываем несколько веточек, заливаем их горячей в объеме 1 литр и настаиваем в течении суток. Далее процеживаем настой полыни и добавляем еще 1 литр чистой воды.
Этим настоем опрыскиваем любые растения вечером или рано утром в сухую пасмурную погоду.
Такую обработку можно проводить 1 раз в 7-10 дней в профилактических и лечебных целях в течении всего летнего сезона.
Опубликовано: Антон Райт
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