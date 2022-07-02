Безопасный способ защиты от фитофторы и других болезней на томатах и огурцах

Способ простой, доступный и безопасный для человека и животных, так как в составе не содержит опасных веществ. После обработки можно на следующий день употреблять плоды в пищу.

Если вы заметили, что листья на томатах начали желтеть или покрываться пятнами, то следует приступить к защитным обработкам от болезней.

Проводят обработки в сухую безветренную пасмурную погоду с утра или вечером.

Обрабатываю я томаты и огурцы фитоспорином. В нем содержатся бактерия сенная палочка, которая уничтожает практически все болезнетворные бактерии. Как приготовить раствор сейчас покажу.

Для приготовления раствора я беру 1 чайную ложку сухого порошка фитоспорина и растворяю его в 1 литре воды. Даю постоять раствору примерно 1 час.

После этого опрыскиваю обильно огурцы и томаты от фитофторы и различных пятнистостей.

Такую обработку желательно проводить 1 раз в 7-10 дней в профилактических и лечебных целях в течении всего летнего сезона.