Безопасный способ защиты от фитофторы и других болезней на томатах и огурцах
Способ простой, доступный и безопасный для человека и животных, так как в составе не содержит опасных веществ. После обработки можно на следующий день употреблять плоды в пищу.
Если вы заметили, что листья на томатах начали желтеть или покрываться пятнами, то следует приступить к защитным обработкам от болезней.
Проводят обработки в сухую безветренную пасмурную погоду с утра или вечером.
Обрабатываю я томаты и огурцы фитоспорином. В нем содержатся бактерия сенная палочка, которая уничтожает практически все болезнетворные бактерии. Как приготовить раствор сейчас покажу.
Для приготовления раствора я беру 1 чайную ложку сухого порошка фитоспорина и растворяю его в 1 литре воды. Даю постоять раствору примерно 1 час.
После этого опрыскиваю обильно огурцы и томаты от фитофторы и различных пятнистостей.
Такую обработку желательно проводить 1 раз в 7-10 дней в профилактических и лечебных целях в течении всего летнего сезона.
Опубликовано: Антон Райт
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