МИД Польши призвал поляков воздержаться от поездок в Беларусь
Надо отметить, что человеческие связи между белорусами и поляками, особенно в приграничье не прекращались ни в пандемию, ни в трудные дни миграционного кризиса.
В конце июня ГПК Беларуси объявил, что правительство страны разрешило полякам посещать Беларусь по безвизовому договору.
Поляков, как и прибалтов, которые с апреля пользуются такой привилегией, привлекают цены на топливо и продовольствие, которое в соседней стране в разы ниже.
Но властям Польши – это, как бельмо на глазу. Сейчас они, как и власти Литвы начнут пугать своих сограждан вербовкой спецслужбами и чинить им препоны, устраивая тщательные досмотры и очереди при возвращении в Польшу.
Кстати именно семья из Польши стала пионером в 2017 году, когда Беларусь впервые ввела безвизовый режим для иностранцев. Они приехали отдохнуть в Брестскую область по железной дороге.
Опубликовано: Тарас Медведев
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