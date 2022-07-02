МИД Польши призвал поляков воздержаться от поездок в Беларусь

Надо отметить, что человеческие связи между белорусами и поляками, особенно в приграничье не прекращались ни в пандемию, ни в трудные дни миграционного кризиса.

В конце июня ГПК Беларуси объявил, что правительство страны разрешило полякам посещать Беларусь по безвизовому договору.

Поляков, как и прибалтов, которые с апреля пользуются такой привилегией, привлекают цены на топливо и продовольствие, которое в соседней стране в разы ниже.

Но властям Польши – это, как бельмо на глазу. Сейчас они, как и власти Литвы начнут пугать своих сограждан вербовкой спецслужбами и чинить им препоны, устраивая тщательные досмотры и очереди при возвращении в Польшу.

Кстати именно семья из Польши стала пионером в 2017 году, когда Беларусь впервые ввела безвизовый режим для иностранцев. Они приехали отдохнуть в Брестскую область по железной дороге.