Вот какую подкормку любит перец больше всего

Это самая эффективная из всех возможных подкормок. Перец вырастает крупный, толстостенный и в большом количестве.

Первое, что нужно сделать, это хорошо прорыхлить землю.

При необходимости прополоть от сорняков и хорошо полить.

Далее приготовим подкормку. Перец в начале своего роста я подкармливаю кальциевой селитрой. Это наиболее эффективное для перца удобрение.

Оно содержит азот и кальций в оптимальном соотношении.

На 10 литров теплой воды я добавляю 2 столовых ложки удобрения и хорошо перемешиваю. Это удобрение очень быстро растворяется в воде.

Под каждое растение я выливаю примерно 1 литр раствора. Такую подкормку можно повторить 2-3 раза за сезон с периодичностью 1 раз в 2 недели.