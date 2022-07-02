Вот какую подкормку любит перец больше всего
Это самая эффективная из всех возможных подкормок. Перец вырастает крупный, толстостенный и в большом количестве.
Первое, что нужно сделать, это хорошо прорыхлить землю.
При необходимости прополоть от сорняков и хорошо полить.
Далее приготовим подкормку. Перец в начале своего роста я подкармливаю кальциевой селитрой. Это наиболее эффективное для перца удобрение.
Оно содержит азот и кальций в оптимальном соотношении.
На 10 литров теплой воды я добавляю 2 столовых ложки удобрения и хорошо перемешиваю. Это удобрение очень быстро растворяется в воде.
Под каждое растение я выливаю примерно 1 литр раствора. Такую подкормку можно повторить 2-3 раза за сезон с периодичностью 1 раз в 2 недели.
Опубликовано: Игнат Седов
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