Как размножать гортензию метельчатую черенками летом

Укоренять черенками гортензию метельчатую можно 2 способами: одревесневшими черенками ранней весной и зелеными черенками в начале лета.

В средней полосе оптимальное время для этого первая половина июня. Для укоренения я выбираю молодые зеленые черенки размером 10-12 см. Отламываю их от побегов и ставлю в стаканчики с водой.

Далее удаляю нижние листья до половины. В качестве емкости для укоренения черенков я использую 3 х литровые горшки. Земля для укоренения должна быть легкой, рыхлой, влажной, желательно с добавлением перлита или вермикулита.

Предварительно в грунте я делаю несколько проколов палочкой для того чтобы черенки легко в нее входили. Беру черенок, опускаю нижнюю часть в корневин и втыкаю черенок в землю до нижних листочков.

Очень важный момент при укоренении черенков гортензии это создание парникового эффекта. Это дает почти 100% приживаемость черенков в условиях высокой влажности.

Для этого я использую обрезанную наполовину пластиковую 5 литровую бутыль. Крышку оставляю открытой. А если использую донную часть бутыли, то делаю в ней сбоку небольшое отверстие для вентиляции.

Горшки оставляю на улице в тенистом сухом, безветренном месте. Важно следить чтобы земля в горшках не пересыхала и вовремя поливать.

На укоренение черенков уходит обычно 1 месяц.