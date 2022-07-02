Соблюдайте эти три простых правила и помидор будет очень много
3 полезных совета по выращиванию томатов, включая подкормку безопасным и бесплатным способом. Соблюдая эти простые советы урожай помидоров вас приятно удивит.
Первая рекомендация – это периодическое потряхивание кустов томатов в утренние часы. Это нужно для того чтобы растения лучше опылялось и завязывало максимально возможное количество плодов.
Вторая рекомендация – это своевременное удаление пасынков, растущих в пазухах томатных листьев. Это нужно для того чтобы растение не загущалось и не тратило силы на лишние побеги. Размер помидоров будет максимально возможным.
Третья рекомендация – это подкормка золой. Зола помогает развить хорошую корневую систему и начать быстрее расти.
В золе содержится большое количество макро и микроэлементов для роста и развития томатов. Кроме этого зола является мягким раскислителем почвы, что благотворно сказывается на растениях, особенно таких как огурцы, томаты и перцы.
А еще томаты не будут болеть вершинной гнилью так как в золе содержится кальций и магний. Я подсыпаю небольшое количество золы вокруг растения.
В дальнейшем вместе с поливом все питательные вещества попадут к корням и томаты обязательно порадуют вас богатым урожаем.
Опубликовано: Анон Легитов
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