Агрономы рассказали чем подкормить огурцы, когда они плохо растут

Это абсолютно безопасный, натуральный и бесплатный способ подкормки. В результате применения огурцы начинают быстрее расти, раньше начинают плодоносить и меньше болеют.

Помочь рассаде огурцов в начальный период роста развить хорошую корневую систему и начать быстрее расти может обычная печная зола.

В золе содержится большое количество макро и микроэлементов для роста и развития огурцов. Кроме этого зола является мягким раскислителем почвы, что благотворно сказывается на растениях, особенно таких как огурцы, томаты и перцы.

Подсыпьте небольшое количество золы вокруг растения.

В дальнейшем вместе с поливом все питательные вещества попадут к корням и огурцы порадуют вас богатым урожаем.