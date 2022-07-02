Агрономы рассказали чем подкормить огурцы, когда они плохо растут
Это абсолютно безопасный, натуральный и бесплатный способ подкормки. В результате применения огурцы начинают быстрее расти, раньше начинают плодоносить и меньше болеют.
Помочь рассаде огурцов в начальный период роста развить хорошую корневую систему и начать быстрее расти может обычная печная зола.
В золе содержится большое количество макро и микроэлементов для роста и развития огурцов. Кроме этого зола является мягким раскислителем почвы, что благотворно сказывается на растениях, особенно таких как огурцы, томаты и перцы.
Подсыпьте небольшое количество золы вокруг растения.
В дальнейшем вместе с поливом все питательные вещества попадут к корням и огурцы порадуют вас богатым урожаем.
Опубликовано: Андрей Приволев
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