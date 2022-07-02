Розы на даче цветут все лето после подкормки этими двумя компонентами весной

Эта подкормка буквально оживляет розы после зимы и способствует необычайно пышному цветению летом.

Первое с чего надо начать – это рыхление и прополка почвы под розами. Розы не любят конкурировать с сорняками и любят чистую плодородную почву.

Второе, это нужно внимательно осмотреть розы и вырезать сухие, подмерзшие и обломанные стебли.

Третье - это конечно подкормка. И к ней надо отнестись серьезно.

Многие цветоводы знают, что розы подкармливают весной удобрениями с высоким содержанием азота. Это могут быть различные варианты минеральных удобрений. Таких как: аммиачная селитра, карбамид, специальные комплексные удобрения для роз.

Или органические удобрения. Например, настои куриного помета или навоза. Все эти удобрения хорошо работают и дают видимый результат. Я же вам предлагаю попробовать применить на розах состав, состоящий из 2 компонентов. Как его приготовить, сейчас покажу:

В 10 литровую лейку надо добавить 40 миллилитров нашатырного спирта (это примерно 2 столовых ложки). В нашатырном спирте содержится азот в легко доступной форме, да и продается он в любой аптеке. Далее добавляем 40 миллилитров перекиси водорода из аптеки.

Перекись быстро активирует ростовые процессы роз, а также профилактически защитит розы от грибковых болезней. Вода с добавлением перекиси приобретает свойства дождевой воды и насыщает почву кислородом.

Сразу после приготовления этой смесь нужно полить розы прямо по кроне. Таким образом часть подкормки впитают листья и стебли, а остальное корни. Такую подкормку можно повторить через две недели, но не более трех раз за сезон.