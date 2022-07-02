WELT: глава Siemens Healthineers Йохен Шмитц резко ответил на вопрос о России
Финансовый директор Siemens Healthineers Йохен Шмитц рассказал о моральной диллеме вызванной антироссийскими санкциями Запада.
Финансовый директор немецкой компании Siemens Healthineers Йохен Шмитц в своём интервью WELT ответил на вопрос журналиста касательно причин по которым предприятие производящее медицинское оборудование не уходит с российского рынка.
Шмитц заявил, что руководство компании ставит интересы российских онкобольных детей выше, чем интересы стран Запада. Также Йохен Шмитц добавил, что не существует правовой базы, которая смогла бы заставить Siemens Healthineers оставить больных раком детей в России без лечения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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