В Германии украинцы устроили массовую драку с румынами на клубничной ферме

Клубничная ферма Карла недалеко от Ростока в пятницу вечером превратилась в поле боя, для наемных работников из Румынии и Украины.

Около 100 сборщиков урожая устроили жестокую драку на ферме, которая очень популярна среди семей.

Между 21:00 и 22:00, то есть вскоре после того, как двери клубничной фермы были закрыты для посетителей, конфликт начался в помещение для сотрудников. Полиции пришлось вмешаться и прекратить драку между дебоширами.

«Большая группа украинских работников поссорилась с группой румын. В ходе этих споров трое граждан Румынии захватили опасные предметы и напали на украинцев», — сообщила пресс-секретарь полиции Софи Павелке.

Причиной потасовки, скорее всего, был пустяк. По первым оценкам сотрудников полиции, речь идет о битых бутылках, которые румыны отказались утилизировать. Затем ситуация обострилась до такой степени, что последовало насилие. Следователи не могут с уверенностью сказать, какие предметы использовались для причинения насилия.

В результате драки три человека получили очень тяжелые ранения, их пришлось госпитализировать в больницу Ростока. Вечером того же дня двое из трех подозреваемых в подстрекательстве и нанесении телесных повреждений были задержаны.

Криминальная полиция сейчас проводит расследование, в том числе, по подозрению в нанесении опасных телесных повреждений. Чтобы остановить потасовку, пришлось прибыть полицейским из двух соседних с фермой городов.