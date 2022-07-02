В Германии украинцы устроили массовую драку с румынами на клубничной ферме
Клубничная ферма Карла недалеко от Ростока в пятницу вечером превратилась в поле боя, для наемных работников из Румынии и Украины.
Около 100 сборщиков урожая устроили жестокую драку на ферме, которая очень популярна среди семей.
Между 21:00 и 22:00, то есть вскоре после того, как двери клубничной фермы были закрыты для посетителей, конфликт начался в помещение для сотрудников. Полиции пришлось вмешаться и прекратить драку между дебоширами.
«Большая группа украинских работников поссорилась с группой румын. В ходе этих споров трое граждан Румынии захватили опасные предметы и напали на украинцев», — сообщила пресс-секретарь полиции Софи Павелке.
Причиной потасовки, скорее всего, был пустяк. По первым оценкам сотрудников полиции, речь идет о битых бутылках, которые румыны отказались утилизировать. Затем ситуация обострилась до такой степени, что последовало насилие. Следователи не могут с уверенностью сказать, какие предметы использовались для причинения насилия.
В результате драки три человека получили очень тяжелые ранения, их пришлось госпитализировать в больницу Ростока. Вечером того же дня двое из трех подозреваемых в подстрекательстве и нанесении телесных повреждений были задержаны.
Криминальная полиция сейчас проводит расследование, в том числе, по подозрению в нанесении опасных телесных повреждений. Чтобы остановить потасовку, пришлось прибыть полицейским из двух соседних с фермой городов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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