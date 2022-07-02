Умер "отец" Чебурашки Леонид Шварцман

Мультипликатор шел из жизни в возрасте 101 год. Самые известные его работы «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», "Крокодил Гена и Чебурашка".

Мультипликатор Леонид Шварцман умер в московской больнице в возрасте 101 год. Как сообщает "Вокруг ТВ", об этом стало известно из информации шеф-редактора "Союзмультфильма" Сергея Капкова.

По словам Капкова, Шварцман умер в результате продолжительной болезни. Подробности диагноза он раскрывать не стал.

Леонид Шварцман появился на свет в Минске 30 августа 1920 года. В 1941-м окончил школу при Ленинституте живописи, скульптуры и архитектуры, работал токарем и художником-оформителем в Челябинске.

После окончания войны поступил во ВГИК. В качестве ассистента на киностудию «Союзмультфильм» пришел еще на третьем курсе, где проработал свыше полувека.

Самые известные из его работ - «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Пес и кот», «Снежная королева», «Котенок по имени Гав», «Дядя Стёпа – милиционер», "Крокодил Гена и Чебурашка", «38 попугаев» и другие.

С 1975 года Шварцман был режиссером на «Союзмультфильме». Кроме того, Леонид Аронович оформлял детские книги классические литературные произведения.