Умер "отец" Чебурашки Леонид Шварцман
Мультипликатор шел из жизни в возрасте 101 год. Самые известные его работы «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», "Крокодил Гена и Чебурашка".
Мультипликатор Леонид Шварцман умер в московской больнице в возрасте 101 год. Как сообщает "Вокруг ТВ", об этом стало известно из информации шеф-редактора "Союзмультфильма" Сергея Капкова.
По словам Капкова, Шварцман умер в результате продолжительной болезни. Подробности диагноза он раскрывать не стал.
Леонид Шварцман появился на свет в Минске 30 августа 1920 года. В 1941-м окончил школу при Ленинституте живописи, скульптуры и архитектуры, работал токарем и художником-оформителем в Челябинске.
После окончания войны поступил во ВГИК. В качестве ассистента на киностудию «Союзмультфильм» пришел еще на третьем курсе, где проработал свыше полувека.
Самые известные из его работ - «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Пес и кот», «Снежная королева», «Котенок по имени Гав», «Дядя Стёпа – милиционер», "Крокодил Гена и Чебурашка", «38 попугаев» и другие.
С 1975 года Шварцман был режиссером на «Союзмультфильме». Кроме того, Леонид Аронович оформлял детские книги классические литературные произведения.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Умер "отец" Чебурашки Леонид Шварцман
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