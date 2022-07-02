В Берлине 4 тысячи немцев приняли участие в демонстрации под лозунгом «Мы не платим за ваши войны!»

В немецкой столице более четырех тысяч человек вышли на акцию протеста против увеличения ассигнований бюджета на нужды Бундесвера.

Напомним, что правительство уже практически согласовала так называемую помощь Бундесверу в 100 млрд евро и определилось с поэтапным увеличением военного бюджета до 2025 года.

Немцев такая игра в угрозу войны по понятным причинам не устраивает и они решили заявить об этом открыто провозгласив, что не хотят платить за чужие войны из своего кармана с намеком на Украину, которую ФРГ начало понемногу вооружать.

Протестующие предлагают потратить дополнительные 100 миллиардов евро, предназначенные для Бундесвера, на улучшение всеобщего благосостояния. На митинге было заявлено, что деньги должны быть использованы для постоянного увеличения расходов на социальные вопросы, здравоохранение, образование, культуру и климат. Некоотрые, как свидетельсвует надпись на флаге (фото) и вовсе требуют распустить Бундесвер.

Демонстрация завершится поздно вечером, ожидается, что к ней могут примкнуть дополнительные силы.