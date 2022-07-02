Простое удобрение из травы, чтобы подкормить растения и укрепить их иммунитет

Многие используют зеленые удобрения, но не все знают секрет волшебного состава. Он не только послужит подкормкой, но и убережет от вредителей и болезней.

Зеленое удобрение: традиционный рецепт

Наполнить ведро любой травой почти полностью.

Залить холодной водой

Накрыть пленкой, или можно придавить грузом.

Выставить ведро на солнце.

Дать траве перебродить, из нее выйдет отличная подкормка

В чем плюсы

Состав: азот, фосфор, калий, микроэлементы. Причем содержание компонентов в зеленом удобрении сбалансировано и идеально подходит для огородных растений.

Легко усваивается. Идеально подходит для тыквенных, перцев, баклажанов, капусты, пасленовых (кроме томатов).

Стимулирует активность полезных почвенных микроорганизмов. Налаживается взаимовыгодное "сотрудничество" между растениями и микрофлорой.

Доступное, экономически выгодное средство. Оно легко и быстро готовится, не требует финансовых затрат. Необходимое сырье всегда под рукой.

Привычные компоненты

Готовить зеленое удобрение можно из любой травы. Это могут быть одуванчики, лебеда, вообще любые сорняки, убранные с грядки.

Зелень можно измельчать или класть целиком. Остатки земли с корешков выполотой травы не обязательно тщательно стряхивать.

Потом весь этот осадок вместе с остатками забродившего удобрения можно внести под плодовые культуры, перекопав с приствольной почвой.

Полезные добавки

Крапива, добавляется вся целиком вместе с корнем, потому что все части полезны.

Полынь, лучше выбрать серую разновидность.

Пижма, для удобрения-настоя пригодится зеленая масса.

Пастушья сумка. Сорная надоедливая трава, отличный выбор для зеленого удобрения.

Тысячелистник, хвощ, окопник. Не менее ценные компоненты для подкормки.

Как готовится универсальное средство

Зеленью заполнить емкость, залить водой, обвязать пленкой для получения парникового эффекта.

Для ускорения реакции добавить в ведро 50 г мочевины.

Настаивать 3-4 дня, пока не будет пены, рекомендуемая температура +25 градусов.

Чтобы использовать, надо развести водой в соотношении 1:1, 1:2 (для влажной почвы) или 1:5 - 1:10 (для сухой земли).

Емкость выбирается любого объема, но больше чем ведро. Это может быть бочка. Растительное удобрение удобно делать в июне-июле, когда уже полно сорняков, и вообще повсюду много зеленой травы.