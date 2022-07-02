Лукашенко: Запад жадно поглядывает на белорусские и украинские территории
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на торжественном собрании посвящённому Дню Независимости.
Александр Лукашенко в ходе своего праздничного выступления обратил внимание своего народа на то, что западные страны жадно смотрят на приграничные белорусские и украинские территории.
Помимо этого Лукашенко рассказал о национальной идее беларусов, которая сформировалась после столетий полонизации. По словам Александра Лукашенко, в сердце каждого беларуса живёт законное желание быть хозяином на своей исторической земле.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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