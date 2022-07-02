Лукашенко: Запад жадно поглядывает на белорусские и украинские территории

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на торжественном собрании посвящённому Дню Независимости.

Александр Лукашенко в ходе своего праздничного выступления обратил внимание своего народа на то, что западные страны жадно смотрят на приграничные белорусские и украинские территории.

Помимо этого Лукашенко рассказал о национальной идее беларусов, которая сформировалась после столетий полонизации. По словам Александра Лукашенко, в сердце каждого беларуса живёт законное желание быть хозяином на своей исторической земле.