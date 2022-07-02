В Италии сильнейшая засуха за последние 70 лет, также из-за ужасной системы водоснабжения
Из-за сильной жары в 22 итальянских городах объявлено чрезвычайное положение. Медицинские службы и гражданская оборона были приведены в состояние повышенной готовности, сообщает RAI.
Среди 22 городов, где скоро ожидается повышение температуры до 40 градусов, — Рим, Болонья, Неаполь и Палермо. Ожидается, что на Сицилии и Сардинии во многих местах будет 45 градусов жары.
В стране сильнейшая за 70 лет засуха. В обширной долине По на севере Италии дождя не было уже более 120 дней. Во многих местах уровень воды в крупнейшей реке Италии составляет всего десяток сантиметров.
Способствует бедствию и отвратительное состояние системы водоснабжения по всей стране – из них утекает от 30 до 40 процентов воды. Средняя потеря в странах Евросоюза составляет 5 процентов.
Премьер-министр Италии Марио Драги заверил, что правительство немедленно выделит четыре миллиарда евро на ремонт водопроводов.
В Милане было решено отключить около половины из ста городских фонтанов. Работают только фонтаны, в которых плавают рыбы и растут растения, и те, что с питьевой водой.
Также запрещено мыть машины и поливать сады. Жителей и предприятия также попросили не устанавливать кондиционер ниже 26 градусов для экономии энергии. На прошлой неделе в некоторых городах произошло отключение электроэнергии из-за кондиционеров.
Службам предстоит принять меры по борьбе с засухой, например, рационализировать подачу воды в некоторых регионах в дневное время. Ночные ограничения уже действуют на севере страны.
Опубликовано: Николай Скира
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