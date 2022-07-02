Запад шантажирует Сербию из-за отказа вводить санкции против России

МВД Сербии допускает принуждение к вооружению Украины и началу войны с Россией со стороны Запада.

2 июля глава МВД Сербии Александар Вулин в официальном пресс-релизе заявил, что лидеры западного мира шантажируют Белград резким обострением ситуации в Косове и Метохии из-за сохранения нейтралитета в конфликте между двумя дружественными для Сербии странами.

Вулин уверен, что вначале Сербию заставят ввести санкции против России, а затем задействовать сербскую армию против российской, но сербский народ хочет только одного - чтобы их оставили в покое.