Запад шантажирует Сербию из-за отказа вводить санкции против России
МВД Сербии допускает принуждение к вооружению Украины и началу войны с Россией со стороны Запада.
2 июля глава МВД Сербии Александар Вулин в официальном пресс-релизе заявил, что лидеры западного мира шантажируют Белград резким обострением ситуации в Косове и Метохии из-за сохранения нейтралитета в конфликте между двумя дружественными для Сербии странами.
Вулин уверен, что вначале Сербию заставят ввести санкции против России, а затем задействовать сербскую армию против российской, но сербский народ хочет только одного - чтобы их оставили в покое.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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