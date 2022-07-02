Моргенштерн прислал в Москву своего двойника, который посетил вновь открывшийся ресторан рэпера "Кайф и точка"
Ранее Алишер намекал, что собирается приехать в Россию, и даже показывал фото билета из Праги до Москвы на 1 июля.
Моргенштерн на днях намекал, что намерен вернуться в Москву. Позже написал, что якобы даже приехал: рэпер публиковал в соцсети фото и видео, где были авто с российскими номерами, русскоязычные билборды, авиабилет.
Как сообщает "Сплетник.ру", вероятно, певец все это делал для того, чтобы обратить внимание общественности к бургерной Алишера Kaif Provenance, которая 1 июля открылась под новым названием "Кайф и точка".
Моргенштерн предложил свою альтернативу "Макдоналдсу", который ушел из России. Предположительно, "Кайф и точка" отсылает к заменившим сеть американского фастфуда ресторанам "Вкусно и точка". Логотип также повторяет основные цвета "Макдоналдса": красный и желтый.
Вместо Моргенштерна на открытие заведения явился двойник рэпера, который развлекал гостей вместе с двойниками Киркорова и Лепса. А на входе в заведение всех встречал картонный Моргенштерн - в образе Рональда Макдональда.
В телеграм-каналах эту затею музыканта назвали провальной. Посетители написали, что "кринжовым двойником" Моргенштерна без квадратных скул ресторан не спасешь.
Некоторые даже назвали рэпера "невероятным клоуном".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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