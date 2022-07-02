Водители в Нидерландах будут платить налог за каждый пройденный на своем авто километр

Правительство Нидерландов предлагает с 2030 года водителям платить за проеханные на своем авто километры, сообщает портал NOS.

Таким образом, текущий налог на владение автомобилем превратится в налог на использование автомобиля.

"Те, кто ездит больше просто будут платить больше", — пояснил журналистам министр инфраструктуры Марк Харберс, добавив, что рассчитывает на предложение правительства по сокращению выбросов и сокращению пробок.

В будущей системе водитель будет платить за пройденный километр, как сейчас это происходит с некоторыми компаниями по аренде автомобилей, где помимо стоимости аренды транспортного средства нужно платить за пройденные километры.

"В повседневной жизни вы также платите за то, чем пользуетесь", - рассуждает министр и поясняет, что водители, которые мало ездят, меньше нагружают дорожную сеть и поэтому должны платить меньше, чем водители, которые проезжают больше километров.

Харберс не смог объяснить журналистам, как будет фиксироваться количество пройденных километров. При этом он подчеркнул, что правительство ориентируется на максимально простую систему и не будет иметь значения, в какое время водитель будет пользоваться транспортным средством, в час пик или поздно вечером.

Предложение министра Харберса направлено не только на улучшение климата.

"По мере появления на дорогах большего количества электромобилей будут снижаться поступления от акциза на топливо, что сократит доходы государственного бюджета", — комментирует газета De Volkskrant.