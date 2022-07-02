Рогов: боевики Зеленского устроили теракт под Мелитополем
В посёлке Акимовка бойцы ВСУ обстреляли из гранатомёта грузовой поезд с продовольствием.
Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале рассказал, что украинские солдаты предприняли очередную попытку помешать мирным жителям наладить свою жизнь на освобождённой территории.
Рогов заявил, что сегодня, 2 июля 2022 года, ВСУ посёлке Акимовка под Мелитополем, предположительно, из гранатомёта обстреляли грузовой поезд с провизией. Точные подробности устанавливаются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Овощи, которые еще можно успеть посадить в июне - и будет полноценный урожай
Не всегда получается успеть высадить овощи в срок, причины могут быть разные: холодная весна, ранние посевы вышли неудачными, да и просто банально нехватка времени. В июне еще можно все исправить и добиться хорошего результата.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Пушков: Запад проглотил ересь про Бандеру от посла Украины в Германии
Водители в Нидерландах будут платить налог за каждый пройденный на своем авто километр
Спецназ России уничтожает диверсантов ВСУ из бесшумных миномётов «Галл»
Опасное угощение для муравьев из банановой кожуры
Акула убила туристку из Австрии на египетском курорте Хургада