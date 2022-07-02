Рогов: боевики Зеленского устроили теракт под Мелитополем

В посёлке Акимовка бойцы ВСУ обстреляли из гранатомёта грузовой поезд с продовольствием.

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале рассказал, что украинские солдаты предприняли очередную попытку помешать мирным жителям наладить свою жизнь на освобождённой территории.

Рогов заявил, что сегодня, 2 июля 2022 года, ВСУ посёлке Акимовка под Мелитополем, предположительно, из гранатомёта обстреляли грузовой поезд с провизией. Точные подробности устанавливаются.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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