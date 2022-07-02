Рогов: боевики Зеленского устроили теракт под Мелитополем

Овощи, которые еще можно успеть посадить в июне - и будет полноценный урожай

Не всегда получается успеть высадить овощи в срок, причины могут быть разные: холодная весна, ранние посевы вышли неудачными, да и просто банально нехватка времени. В июне еще можно все исправить и добиться хорошего результата.

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