Овощи, которые еще можно успеть посадить в июне - и будет полноценный урожай
Не всегда получается успеть высадить овощи в срок, причины могут быть разные: холодная весна, ранние посевы вышли неудачными, да и просто банально нехватка времени. В июне еще можно все исправить и добиться хорошего результата.
Зелень
Салат, укроп, петрушка - они любят расти на ярком солнце. Шпинат надо посадить в затененное место, иначе есть риск появления цветочных стрелок.
Корнеплодные культуры
Сеять в июне можно морковь, дайкон, репу, свеклу. Перед посевом землю надо хорошо увлажнить и уплотнить в месте посадки.
Тыквенные растения
В июне можно высевать в открытый грунт семена и рассаду кабачков, патиссонов, огурцов, тыкв. Тыквенные любят тепло, будут хорошо и быстро расти, дадут хороший урожай.
При посеве надо позаботиться о плодородности грунта.
Интересный момент: свежие семена огурцов, заготовленные в прошлом сезоне, дают худший результат по сравнению с выдержанными в течение нескольких лет.
Бобовые
До середины июня можно сеять горох и боб, до начала июля - фасоль овощную и спаржевую (сорт нужен ранний или ультраранний).
Картошка
При хорошем уходе клубни, высаженные в начале июня, будут расти наравне с клубнями весенней посадки. И даже могут их обогнать.
Майский картофель не так дружно всходит и не так активно растет, при холодной погоде много болеет.
Капуста
Ее можно высевать и семенами, и рассадой. Урожай будет отличаться по срокам созревания в 3-4 недели.
Семена, которые посеяны до середины июня, дадут урожай к концу октября, отличный вариант для квашения на зиму.
Брокколи и цветную капусту выращивать предпочтительно рассадой. Высаживать на притененных местах, тогда они не будут выпускать стрелки.
Листовая и пекинская могут сеяться раз в 10-12 дней (как и зелень) в течение всего летнего сезона.
Опубликовано: Храмова Оксана
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