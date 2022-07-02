Габбард: Байден совершил государственную измену
Экс-конгрессвумен Тулси Габбард обвинила Байдена в передаче американского суверенитета лидеру другого государства.
Экс-конгрессвумен Тулси Габбард написала в своём аккаунте Twitter, что правительство США принимают все решения исходя из приказов Владимира Зеленского, считая, что только он знает какой должна быть победа.
В конце своего сообщения Габбард просто задала вопрос всем американцам: «Если передача американского суверенитета лидеру другой страны не является государственной изменой, то что же это такое?».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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