Экс-конгрессвумен Тулси Габбард обвинила Байдена в передаче американского суверенитета лидеру другого государства.

Экс-конгрессвумен Тулси Габбард написала в своём аккаунте Twitter, что правительство США принимают все решения исходя из приказов Владимира Зеленского, считая, что только он знает какой должна быть победа.

В конце своего сообщения Габбард просто задала вопрос всем американцам: «Если передача американского суверенитета лидеру другой страны не является государственной изменой, то что же это такое?».