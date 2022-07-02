Лукашенко: три дня назад армия Украины выпустила ракеты по Беларуси
Александр Лукашенко утверждает, что накануне украинские войска неудачно попытались атаковать территорию Республики Беларусь.
Александр Лукашенко выступил перед парламентом перед днём Независимости Беларуси, который состоится 3 июля, рассказав о том, что три дня назад вооружённые силы Украины выпустили ракеты по белорусским военным объектам, попытавшись спровоцировать вооружённые силы РБ на ответную агрессию.
По словам Лукашенко, ракеты украинских солдат были оперативно перехвачены российской пушечной системой ПВО "Панцирь", которая стоит на вооружении в Беларуси с недавних пор.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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