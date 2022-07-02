Лидер Little Big рассказал о причине отъезда в США

Солист "Little Big" Илья Прусикин рассказал о причине отъезда в штаты. В США уехали не все участники музыкального коллектива.

Лидер панк-поп-рейв-коллектива "Little Big" Илья Прусикин объявил причину переезда музыкальной группы в Америку. Певец оправдался за отъезд участников коллектива из России.

Little Big не так давно приехали в Лос-Анджелес. Прусикин называет данный город центром мирового шоубиза.

Мы всегда хотели хоть как-то укрепиться на мировой арене, нам никогда не была интересна только Европа, США или Россия. Мы всегда хотели стать большой, популярной группой. Америка - единственное место, где это возможно.

Солист отметил, что в штаты переехали не все члены "Little Big". За рубежом сейчас Илья Прусикин, солистка Софья Таюрская, саунд-продюсер эпатажной группы, сорежиссер клипов бэнда Алина Пязок.

Скоро к ним прибудет менеджер коллектива. Как и что их ждёт в будущем, участники "Little Big" не в курсе, но они продолжают писать музыку и снимают клип.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Лавров спрогнозировал, что ждёт "Little Big" после эмиграции в США. Специалист уверен, что коллектив вполне может рассчитывать на успех у англоязычного населения.

Переезд группы в штаты продюсер называет отличным шагом.

Напомним, что об эмиграции представители группы объявили после того, как представили в интернете антивоенную композицию и клип на неё.