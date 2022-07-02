Спор Захаровой с главой МИД Латвии о борще перерос в беседу об ориентации

Мария Захарова намекнула на нетрадиционную сексуальную ориентацию главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича в затянувшемся споре о культуре борща.

Представитель МИД России Мария Захарова оценила выпад министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, который в ответ на её слова про признание украинского борща наследием ЮНЕСКО назвал российского политика красавицей и посоветовал терпеть.

В ответ Захарова заявила, что Ринкевичу нравятся мужчини и посоветовала ему найти красавца, а не красавицу, раз и навсегда оставив в покое русский борщ.