Спор Захаровой с главой МИД Латвии о борще перерос в беседу об ориентации
Мария Захарова намекнула на нетрадиционную сексуальную ориентацию главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича в затянувшемся споре о культуре борща.
Представитель МИД России Мария Захарова оценила выпад министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, который в ответ на её слова про признание украинского борща наследием ЮНЕСКО назвал российского политика красавицей и посоветовал терпеть.
В ответ Захарова заявила, что Ринкевичу нравятся мужчини и посоветовала ему найти красавца, а не красавицу, раз и навсегда оставив в покое русский борщ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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