О пользе и вариантах применения обыкновенной томатной ботвы

После пасынкования и удаления лишних побегов остаются полезные отходы - томатная ботва. Из нее можно приготовить хорошее удобрение и средство для борьбы с вредителями.

Польза

Отличное удобрение для огородных растений.

Средство, помогающее в борьбе с вредителями.

Защищает от грызунов плодовые и ягодные культуры.

Как применять

В томатной ботве содержится соланин, ядовитое вещество, которое губительно для колорадских жуков, муравьев, тли, паутинных клещей, мелких грызунов.

Готовить полезный раствор можно из любых частей растения.

Из ботвы получается отличный компост, перегнивать она должна полтора года. Если зеленая масса была взята у больных растений, то времени нужно больше - до 3 лет.

Части растения складываются слоями, смешиваются с землей, опилками, добавляется и медный купорос для обеззараживания.

Кучу накрывают черной пленкой с дырочками, чтобы внутрь мог проникать кислород. Один раз в две недели всю эту смесь надо перемешивать.

Сюда же можно добавить куриный помет и мочевину.

Зола, полученная из ботвы, очень полезна. Для этого сжигают подсушенные листики. Томатная зола вносится отдельно или в смеси с древесной.

Добавить золу в грунт можно весной при посадках или осенью при перекопке. Если развести томатный пепел с водой, получится неплохая подкормка под корень.

Ботву можно измельчить и использовать как подкормку для грунта осенью или весной. Ее же рассыпают под растениями, чтобы отпугнуть грызунов.

Летом листвой мульчируют овощные посадки и деревья.

Из ботвы делается отличная жидкая подкормка в виде отвара или настоя. Листики надо измельчить для приготовления. Можно обрабатывать растения несколько раз в неделю.

Лучше всего делать это вечером, чтобы не было ожога. Держать готовые подкормки можно в холодном месте в закрытом виде полгода.

Томатная ботва богата натрием, кальцием, азотом, витаминами, микроэлементами, поэтому она является ценным натуральным удобрением.