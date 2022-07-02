Марочко: знамя Победы поднято над администрацией освобождённого Лисичанска

Садальский рассказал, что несколько артистов в ужасе от Лии Ахеджаковой

Известный российский актёр Станислав Садальский поведал о том, что в ужасе от Лии Ахеджаковой. И не только он один. Причина в её высказываниях о руководстве театра "Современник".

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