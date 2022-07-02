Марочко: знамя Победы поднято над администрацией освобождённого Лисичанска
Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщает, что российские войска подняли знамя Победы над администрацией Лисичанска.
Вечером 2 июля представитель НМ Луганской Народной республики Андрей Марочко официально сообщил, что союзные войска России и ЛНР подняли знамя Победы над зданием городской администрации Лисичанска, освобождённого сегодня российской коалицией.
Вместе с тем глава Чечни Рамзан Кадыров сообщает, что вооружённые силы России и ЛНР находятся в центре Лисичанска, полностью контролируя зачищенный от солдат ВСУ город.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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