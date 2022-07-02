10-летней девочке пришлось ехать в соседний штат, чтобы сделать аборт

В Огайо запрещены аборты на сроке более шести недель. Из-за этого в соседней Индиане наблюдается всплеск пациенток, которым нужна такая процедура. Среди них оказалась 10-летняя девочка.

Акушер-гинеколог из Индианаполиса Кейтлин Бернард рассказывает, что через 3 дня после отмены федерального права на аборты ей позвонила коллега, у которой в кабинете была девочка 10 лет.

Срок ее беременности составлял 6 недель и 3 дня, поэтому она не могла сделать аборт в своем родном штате. В Индиане аборты разрешены на сроке до 22 недель.

Однако и в этом штате в конце месяца пройдет обсуждение закона о прерывании беременности. Большинство здесь принадлежит республиканцам, которые намерены ограничить данную процедуру.

Кейтлин Бернард полагает, что совсем скоро врачи уже не смогут помогать пациенткам из Индианы и соседних штатов в подобных ситуациях.

Сотрудники одной из клиник в Индиане говорят, что ранее за прерыванием беременности к ним обращалось 5-8 женщин в день. Сейчас ежедневно поступает около 20 таких обращений.

Вместе с тем в Иллинойсе аборты могут остаться легальными. Там ждут притока пациенток из соседних Огайо, Кентукки и Миссури.

По данным Planned Parenthood Illinois, ежегодно в Иллинойс будет приезжать 20-30 тысяч женщин, желающих сделать аборт.