10-летней девочке пришлось ехать в соседний штат, чтобы сделать аборт
В Огайо запрещены аборты на сроке более шести недель. Из-за этого в соседней Индиане наблюдается всплеск пациенток, которым нужна такая процедура. Среди них оказалась 10-летняя девочка.
Акушер-гинеколог из Индианаполиса Кейтлин Бернард рассказывает, что через 3 дня после отмены федерального права на аборты ей позвонила коллега, у которой в кабинете была девочка 10 лет.
Срок ее беременности составлял 6 недель и 3 дня, поэтому она не могла сделать аборт в своем родном штате. В Индиане аборты разрешены на сроке до 22 недель.
Однако и в этом штате в конце месяца пройдет обсуждение закона о прерывании беременности. Большинство здесь принадлежит республиканцам, которые намерены ограничить данную процедуру.
Кейтлин Бернард полагает, что совсем скоро врачи уже не смогут помогать пациенткам из Индианы и соседних штатов в подобных ситуациях.
Сотрудники одной из клиник в Индиане говорят, что ранее за прерыванием беременности к ним обращалось 5-8 женщин в день. Сейчас ежедневно поступает около 20 таких обращений.
Вместе с тем в Иллинойсе аборты могут остаться легальными. Там ждут притока пациенток из соседних Огайо, Кентукки и Миссури.
По данным Planned Parenthood Illinois, ежегодно в Иллинойс будет приезжать 20-30 тысяч женщин, желающих сделать аборт.
Опубликовано: Светлана Репина
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