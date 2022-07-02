Мода на корсеты: как девушки носили длинные корсеты сто лет назад

Корсеты считаются модным атрибутом на все времена. И не удивительно, в них девушка выглядит более сексуальнее, стройнее. Но вот интересно какими были корсеты 100 лет назад?

Корсеты на сегодняшний день плотно начинают набирать обороты. Этот интересный элемент одежды не только корректирует и устраняет недостатки фигуры, но также и в значительной степени улучшает осанку. Какими же были эти корсеты раньше?

Особенно интересный период был с 1900 по 1910 года. Здесь мода на корсеты дошла до своего эпопея. Было задумано так, что должны быть изящными не только линия талии, но и бедра. И как сделать такой корсет который не сковывал бы движения, и полностью показывал фигуру во всей красе?

Если старые модели были более низкими, в основном формируя грудь, то здесь были плотные жесткие корсеты, которые плотно облегали бёдра. На тот момент их называли по-другому "ограничитель бёдер", "сжиматель бёдер", модель "уменьшающая бока".

В 1910 году длина корсета доходила до 40 см. Затрудняло это жизнь несомненно, но женщины того времени старались как могли.

Для гибкости применялись специализированные резиновые ткани, но такие корсеты стоили весьма недешево. Мода на стройность делала женщин стройными, но несчастными, т.к. такие вещи были крайне неудобные. Для уменьшения боков использовали стальные кости и крепкое сукно, поэтому можно только представить чего это стоило дамам с пышными формами.

По современным меркам корсеты претерпели значительные изменения и превратились в удобные и прекрасные пояса для чулок.