В США возникли проблемы с пополнением войск, молодежь не хочет или не может служить

Высокопоставленный военный чиновник США рассказал ABC News, что жизнеспособность добровольческих сил может оказаться под угрозой. Молодых людей, которые хотят и могут служить, становится все меньше.

Руководитель высшего звена, ответственный за боевую готовность Гилберт Сиснерос отмечает, что военному ведомству приходится конкурировать за квалифицированные кадры.

Он отметил, что последствия пандемии и разделение между гражданскими и военными лицами создают сложную ситуацию для найма на рынке труда.

Частные компании используют впечатляющие стимулы для привлечения молодых сотрудников, поэтому военным вербовщикам сложно доказать преимущества призыва.

Сложности возникают даже в корпусе морской пехоты, где никогда не было затруднений с набором новобранцев. По словам лейтенанта Дэвида Оттингона, 2022 год оказался самым сложным в плане вербовки.

огласно данным Министерства обороны США, сейчас только 9% молодых людей проявляют склонность к военной службе. Это самый низкий показатель за 15 лет.

Основные причины такой ситуации – риск травм и смерти, психологических проблем. Сокращается также количество молодых американцев, которые соответствую требованиям призыва.

Так, только 23% молодых людей 17-24 лет подходят под эти требования. Ранее показатель составлял 29%. Наиболее частые проблемы – это ожирение и употребление наркотиков.

Есть информация, что из-за плохой физической формы некоторых новобранцев в армии прекратили попытки заставить их работать в первые две недели базовой подготовки.