Опытные садоводы рассказали о важности и периодичности полива перцев для увеличения урожая

Болгарский перец влаголюбивое растение, требующее к себе постоянного внимания. Расскажем, как правильно поливать растение для хорошего урожая..

Правильный полив - один из важнейших факторов, влияющих на быстрое укоренение, устойчивое развитие и плодоношение болгарского перца.

Все сорта перцев одинокого плохо переносят засуху. Корневая система растений этого типа поверхностная. Глубина залегания небольшая. Поэтому своевременный полив имеет для перцев жизненно важное значение.

Для орошения лучше использовать дождевую воду. У неё более мягкий состав и она не имеет химических примесей.

Воду из водопроводов использовать ни в коем случае нельзя. Она содержит хлор и примеси солей металлов. Хрупкие растения могут не перенести такой полив.

Поливать перец нужно утром или вечером, после захода солнца. Периодичность орошения - раз в 5-7 дней.