Криптокредитор Voyager Digital приостановил депозиты и торговлю на своей платформе

Криптокредитор Voyager Digital заявляет о приостановке операций по созданию депозитов, снятию средств и торговле. Сообщается, что компания изучает стратегические альтернативы для сохранения целостности платформы.

Несколько дней назад компания направила в хедж-фонд Three Arrows Capital уведомление о дефолте из-за неспособности произвести необходимые платежи по кредиту.

Генеральный директор Voyager Стивен Эрлих сказал, что данный шаг позволит компании изучить возможные стратегии дальнейшей деятельности вместе с заинтересованными сторонами.

Компания наняла юридических и финансовых консультантов, а также подписала соглашение с Alameda Ventures Ltd о о взобновляемой кредитной линии.

Это позволило получить доступ к дополнительному капиталу и удовлетворить потребность клиентов в ликвидности в связи с падением цен на криптовалюту.

Ранее конкурент компании Celsius Network приостановил вывод средств, объяснив это экстремальными рыночными условиями. Резервное снятие средств пока недоступно.

В мае произошел крах монеты TerraUSD, которая считалась стабильной. Она потеряла практически всю свою ценность вместе с парным токеном.

За первую половину года крупнейшая и самая известная криптовалюта биткоин упала на 58%.