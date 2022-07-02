Криптокредитор Voyager Digital приостановил депозиты и торговлю на своей платформе
Криптокредитор Voyager Digital заявляет о приостановке операций по созданию депозитов, снятию средств и торговле. Сообщается, что компания изучает стратегические альтернативы для сохранения целостности платформы.
Несколько дней назад компания направила в хедж-фонд Three Arrows Capital уведомление о дефолте из-за неспособности произвести необходимые платежи по кредиту.
Генеральный директор Voyager Стивен Эрлих сказал, что данный шаг позволит компании изучить возможные стратегии дальнейшей деятельности вместе с заинтересованными сторонами.
Компания наняла юридических и финансовых консультантов, а также подписала соглашение с Alameda Ventures Ltd о о взобновляемой кредитной линии.
Это позволило получить доступ к дополнительному капиталу и удовлетворить потребность клиентов в ликвидности в связи с падением цен на криптовалюту.
Ранее конкурент компании Celsius Network приостановил вывод средств, объяснив это экстремальными рыночными условиями. Резервное снятие средств пока недоступно.
В мае произошел крах монеты TerraUSD, которая считалась стабильной. Она потеряла практически всю свою ценность вместе с парным токеном.
За первую половину года крупнейшая и самая известная криптовалюта биткоин упала на 58%.
Опубликовано: Светлана Репина
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Криптокредитор Voyager Digital приостановил депозиты и торговлю на своей платформе
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