Можно ли использовать крапиву в качестве удобрения и как стимулятор роста
В крапиве много ценных элементов, которые хорошо усваиваются всеми огородными культурами. Удобрение из нее получается отменное, которое ускорит рост и созревание, усилит иммунитет.
Состав крапивы включает магний, азот, калий, железо, органические кислоты. Удобрение выйдет эффективное, безопасное и незатратное.
Крапивное угощение любят клубника, томаты, огурцы. Лук, чеснок, бобовые плохо воспримут подкормку.
Вносить удобрение надо по весне или в июне.
Готовится оно так: на 10 л воды взять 8 л крапивы, заполнить ведро теплой водой - 800 мл, добавить чуточку дрожжей, все укрыть крышкой.
Настой держится в тепле одну-две недели, регулярно помешивается. Когда пена прекратит появляться, нужно раствор процедить.
Потом следует его развести с водой: на 10 л воды один литр настоя.
Убрать неприятный запах настоя поможет корень лекарственной валерианы.
Каждому кусту надо пол литра жидкости, кормить следует 1-2 раза в неделю.
Подкормка делается во время влажной погоды или вместе с поливом.
В процеженный настой можно добавить стакан золы, кусок ржаного хлеба.
Удобрение может вносится по листам, делать это надо раз в месяц. Процеженный раствор разбавить так: на литр настоя взять 20 л теплой воды.
В крапивном настое можно замачивать клубни, семена, черенки, луковицы для корнеобразования.
Профилактика мучнистой росы или тли тоже под силу крапиве. Надо измельчить молодое растение (500-600 г) или взять сушеное (200 г) и всыпать в пятилитровое ведро с холодной водой.
Настой делается сутки, применяется для опрыскиваний.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Можно ли использовать крапиву в качестве удобрения и как стимулятор роста
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