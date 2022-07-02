Можно ли использовать крапиву в качестве удобрения и как стимулятор роста

В крапиве много ценных элементов, которые хорошо усваиваются всеми огородными культурами. Удобрение из нее получается отменное, которое ускорит рост и созревание, усилит иммунитет.

Состав крапивы включает магний, азот, калий, железо, органические кислоты. Удобрение выйдет эффективное, безопасное и незатратное.

Крапивное угощение любят клубника, томаты, огурцы. Лук, чеснок, бобовые плохо воспримут подкормку.

Вносить удобрение надо по весне или в июне.

Готовится оно так: на 10 л воды взять 8 л крапивы, заполнить ведро теплой водой - 800 мл, добавить чуточку дрожжей, все укрыть крышкой.

Настой держится в тепле одну-две недели, регулярно помешивается. Когда пена прекратит появляться, нужно раствор процедить.

Потом следует его развести с водой: на 10 л воды один литр настоя.

Убрать неприятный запах настоя поможет корень лекарственной валерианы.

Каждому кусту надо пол литра жидкости, кормить следует 1-2 раза в неделю.

Подкормка делается во время влажной погоды или вместе с поливом.

В процеженный настой можно добавить стакан золы, кусок ржаного хлеба.

Удобрение может вносится по листам, делать это надо раз в месяц. Процеженный раствор разбавить так: на литр настоя взять 20 л теплой воды.

В крапивном настое можно замачивать клубни, семена, черенки, луковицы для корнеобразования.

Профилактика мучнистой росы или тли тоже под силу крапиве. Надо измельчить молодое растение (500-600 г) или взять сушеное (200 г) и всыпать в пятилитровое ведро с холодной водой.

Настой делается сутки, применяется для опрыскиваний.