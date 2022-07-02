Трагедия в Хугарде: найдена причина нападения белой акулы

Трагедия и смертельный исход туристки от нападения белой акулы не может оставить никого равнодушным. Сегодня власти города раскрыли гипотетическую причину, почему случилась такая беда

Теперь новости из Хугарды не дают никому покоя. Насколько опасно туда ездить и заниматься дайвингом после случившегося происшествия? И вообще, что забыла акула в отведенном месте для плаванья?

Причина оказалась достаточно объяснимой: акула вероятно напала на девушку из-за затонувшего с овцами судна.

Совсем недавно в порту Судана произошло происшествие: затонуло судно, где были 16 тысяч овец. Основная проблема потопления оказался перегруз - овец было почти в два раза больше, в сравнении с максимальной нормой.

Именно мясо утонувших животных и могло послужить своеобразной приманкой, которое спровоцировало данный инцидент. Тухлое мясо стало рассадником для большого скопления рыб. Это и привлекло акулу, которая питается этими мелкими рыбешками.

Конечно, данную причину пока нельзя назвать основной. Но стоит понимать, что теперь на этом пляже будет небезопасно проводить досуг, потому что акула может взять это место за основную территорию для питания.

Самое интересное, что пляж до сих пор не закрыли, и в нем разрешается плавать. Но вот основной вопрос: кто теперь отважится на это?

Напомним, что туристке из Австрии белая акула откусила руку и ногу, после чего та скончалась в машине скорой помощи.