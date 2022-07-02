Лукашенко попросил Путина о переброске ядерного оружия в Беларусь из-за Польши

Александр Лукашенко рассказал о причинах, по которой он попросил Владимира Путина поставить Беларуси собственное ядерное оружие.

В новом интервью Александр Лукашенко признал, что обсуждал с Владимиром Путиным поставки ядерного оружия из России в Беларусь из-за активизации учений НАТО у границ Союзного государства. По мнению Лукашенко, наибольшую опасность для Минска и Москвы представляет Польша.

Из заявления Лукашенко следует, что расположение ядерных боеголовок в Беларуси повысит нацбезопасность страны и соседней России в условиях, когда учения НАТО в Польше имеют своей целью отработку ядерных ударов по белорусским территориям.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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