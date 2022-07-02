Садальский рассказал, что несколько артистов в ужасе от Лии Ахеджаковой

Известный российский актёр Станислав Садальский поведал о том, что в ужасе от Лии Ахеджаковой. И не только он один. Причина в её высказываниях о руководстве театра "Современник".

Лия Ахеджакова опасается за будущее "Современника", так как теперь Виктора Рыжакова заменил художественный совет.

Известная артистка не в восторге и от того, что вернётся Сергей Гармаша:

Я в ужасе. Сейчас мы все перезваниваемся - люди того, старого "Современника". Мы в панике. Это погром. Этого все боятся.

Слова знаменитости решил прокомментировать в Телеграме Станислав Садальский. Актёр рассказал, что коллеги недовольны тем, что Ахеджакова решила высказаться за всех.

"А мы в ужасе от Ахеджаковой, - сказало мне сразу несколько артистов. Мы не понимаем, почему она делает заявление от лица всего театра? Это все неправда! И часть труппы как раз желала бы возвращения Сергея». Кстати, я искренне желаю возвращения в некогда любимый "Современник" офигительного Сергея Гармаша.

Недавно Садальский заявлял, что россияне, в особенности жители Чувашии, хотят, чтобы ведущим "Сегодня вечером" остался Максим Галкин, а не звезда балета Николай Цискаридзе.

Ранее журналист Михаил Шахназаров обвинил Ахеджакову в отсутствии таланта, назвав её "посредственной актрисой-эпизодницей.

Сама Лия Ахеджакова рассказала в социальных сетях, что во время пьесы "Игра в джин" в "Современнике" на нее распылили перцовый баллончик. Актриса назвала злоумышленника "каким-то неадекватом".