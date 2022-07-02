Посол Китая в Южной Корее Син Хаймин призвал эту страну переосмыслить свой поворот в сторону от Китая после дипломатического скандала с участием президента Юн Сок Ёля в саммите НАТО.

Хаймин выступил на семинаре, посвященном 30-летию отношений Китая и Южной Кореи. Он обвинил Вашингтон в сдерживании и подавлении Китая, а НАТО – в наступательной экспансии.

Он потребовал от НАТО прекратить распространение ложных фактов и провокационных высказываний против Китая, не сеять хаос в Азии, после того, как Альянс «запутал Европу».

Для Китая расширение НАТО очень чувствительно, особенно на фоне ситуации на Украине. Страна также открыто выступает против стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Южной Кореи, Японии, Австралии, Новой Зеландии.

Ранее представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что военный блок НАТО не должен распространяться на данный регион, чтобы не разжигать разногласия.

Во время выступления на саммите НАТО Юн заявил, что формирование новой структуры соперничества и конфликтов сопровождается отрицанием универсальных ценностей, которые необходимо защищать.

В ответ Син призвал Южную Корею помочь снять напряженность между Китаем и США, попытавшись преуменьшить идеологические разногласия между Пекином и Сеулом.

Он также заявило, что Коммунистическая партия Китая всегда делала упор на демократию и свободу, поскольку имеет собственное глубокое понимание этих ценностей.