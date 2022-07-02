Белорусский президент Лукашенко утверждает, что западные страны выращивают монстра на Украине, как это было в фашистской Германии в 20 веке.

Вечером субботы Александр Лукашенко выступил с новым заявлением, напомним, что в прошлом столетии лидеры стран Европы молчаливо потворствовали становлению фашистской Германии, которая совершила вероломное нападение не только на сами европейские державы, но и на Советский Союз.

Теперь же главы стран-участниц Европейского союза "выращивают монстра" на Украине, который симптоматично напоминает его немецкого предшественника, уверяет Лукашенко.