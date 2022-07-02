Лукашенко: Европа вырастила монстра на Украине уровня фашистской Германии

Белорусский президент Лукашенко утверждает, что западные страны выращивают монстра на Украине, как это было в фашистской Германии в 20 веке.

Вечером субботы Александр Лукашенко выступил с новым заявлением, напомним, что в прошлом столетии лидеры стран Европы молчаливо потворствовали становлению фашистской Германии, которая совершила вероломное нападение не только на сами европейские державы, но и на Советский Союз.

Теперь же главы стран-участниц Европейского союза "выращивают монстра" на Украине, который симптоматично напоминает его немецкого предшественника, уверяет Лукашенко.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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