Соседов рассказал о прохладном отношении коллег к Шатунову
На прощании с Юрием Шатуновым были замечены некоторые знаменитости, но их было мало. Музыкальный критик Соседов уверяет, что причиной этому являются прохладные отношения музыканта с коллегами.
Музыкальный критик Соседов считает, что коллеги относились к внезапно умершему Юрию Шатунову прохладно. По этой причине звёзд на похоронах было очень мало.
Коллеги относились к нему так себе, если честно. Вот Кобзон много помогал, к нему много народа приехало, а здесь другая история. На прощании были поклонники и поклонницы - те, кого он очаровал своими песнями.
Критик не видит ничего плохого в том, что с Шатуновым простились немногие коллеги.
Я, например, видел Юру три раза в жизни. Я что, должен на похороны идти? Каждый решает это для себя. Никого обвинять не стоит.
Были на прощании с популярным исполнителем Николай Басков, композитор Игорь Крутой, основатель легендарного музыкального коллектива "Ласковый май" Сергей Кузнецов, а другие знаменитости не пришли на печальное мероприятие не в силу занятости, личных дел, а из-за того, что исполнитель им был безразличен.
Ранее сообщалось, что вторая часть прощания с Юрием Шатуновым состоится в Германии. Как только его супруга Светлана уладит дела в России, отправится в Германии, где над озером в Баварии развеет прах покойного.
Так хотел умерший музыкант. Когда бушевала пандемия коронавируса, певец упоминал об этом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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