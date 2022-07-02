Соседов рассказал о прохладном отношении коллег к Шатунову

На прощании с Юрием Шатуновым были замечены некоторые знаменитости, но их было мало. Музыкальный критик Соседов уверяет, что причиной этому являются прохладные отношения музыканта с коллегами.

Музыкальный критик Соседов считает, что коллеги относились к внезапно умершему Юрию Шатунову прохладно. По этой причине звёзд на похоронах было очень мало.

Коллеги относились к нему так себе, если честно. Вот Кобзон много помогал, к нему много народа приехало, а здесь другая история. На прощании были поклонники и поклонницы - те, кого он очаровал своими песнями.

Критик не видит ничего плохого в том, что с Шатуновым простились немногие коллеги.

Я, например, видел Юру три раза в жизни. Я что, должен на похороны идти? Каждый решает это для себя. Никого обвинять не стоит.

Были на прощании с популярным исполнителем Николай Басков, композитор Игорь Крутой, основатель легендарного музыкального коллектива "Ласковый май" Сергей Кузнецов, а другие знаменитости не пришли на печальное мероприятие не в силу занятости, личных дел, а из-за того, что исполнитель им был безразличен.

Ранее сообщалось, что вторая часть прощания с Юрием Шатуновым состоится в Германии. Как только его супруга Светлана уладит дела в России, отправится в Германии, где над озером в Баварии развеет прах покойного.

Так хотел умерший музыкант. Когда бушевала пандемия коронавируса, певец упоминал об этом.