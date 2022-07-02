Связь между животными и инопланетянами: ученые Калифорнийского университета дали ответ

Есть ли связь между животными и инопланетянами? Вот таким интересным вопросом задались ученые из Калифорнийского университета. И наблюдения безусловно можно назвать интересными.

Существование инопланетной жизни это безусловно то, что интересует человечество во всех поколениях. Еще в 200 году на пресс-конференция профессора Джонатана Малкинсона было выдвинуто предположение, что представители внеземных цивилизаций изменяют свое привычное обличие в человеческий облик и наблюдают за нами.

Естественно докательств никаких нет, но предполагается, что иноземные друзья пристально следят за нашей деятельностью. Чудес в мире происходит много, которых объяснить крайне сложно, и вот совсем недавно появились небольшие изменения в теории. Ученые предполагают, что за людьми намного проще наблюдать применяя обычных животных, а не маскироваться под обычных людей.

Почему же было выдвинуто предположение: у людей, которые стали свидетелями столкновения с инопланетянами, часто фигурировали совы, особенно белые. Данный случай как раз и произошел в поздно ночью в Грузии в 2009 году. Когда Парень с девушкой возвращались с вечеринки и увидели пролетающих один за другой сов, а затем синие блики.

Вторая история случилась в 2015 году, когда гулящие по лесной тропинке женщины увидели сову и почувствовали на себе пристальный взгляд и необычные звуки сломанных веток. Но их потрясло то, что было дальше, они увидели прозрачное существо, которое быстро спряталось за дерево. Женщины безусловно сильно напугались.

Таких историй на самом деле достаточно, чтобы доказать, что инопланетянам проще приобретать форму животных, чем людей. Даже по легендам Тибетцев кошки являются помощниками иноземных представителей. Более того, несколько лет назад биологи из Лондонского городского университета начали проводить исследования, которые показали, что кошки, собаки и другие млекопитающие видят ультрафиолетовый свет, открывающий им мир, отличный от нашего.