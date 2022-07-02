Врачи объяснили, почему нужно пить воду натощак

Многие слышали совет выпивать стакан воды утром натощак, но не все знают, для чего нужно это делать. Врачи объяснили, почему такое действие станет лучшим началом дня.

Вода – важней шее питательное вещество, но организм не может сам производить ее в достаточном количестве. Соответственно, пополнять водные запасы нужно из внешних источников.

Пока человек спит, его организм теряет воду, а поступлений жидкости нет. К утру появляется обезвоживание, и стакан воды в это время восполняет ночные потери. Это особенно важно для тех, кто спит в теплой комнате.

Холодная вода помогает проснуться, а обезвоживание вызывает усталость. Стакан воды по утрам гарантирует, что ткани и органы получат нужную им жидкость и будут работать в полную силу.

Вода улучшает умственную деятельность и продуктивность. Даже небольшой ее дефицит приводит к потере памяти и концентрации, головной боли.

Также вода ускоряет обмен веществ. В организме срабатывает специальный механизм, который ускоряет метаболизм на 30%.

Питьевая вода очень важна для здорового пищеварения, предотвращения запоров. При этом теплая вода быстрее расщепляет пищу, чем холодная.

Стакан воды подавляет аппетит, что особенно актуально, если времени на завтрак нет либо после еды сохраняется чувство голода. Он помогает не переедать и не набирать вес.