Арестович опроверг заявление Кадырова о занятии Лисичанска войсками РФ

Алексей Арестович утверждает, что российские войска и народная милиция ЛНР до сих пор не контролируют Лисичанск.

Советник Зеленского Алексей Арестович утверждает, что российские военные совместно с войсками ЛНР не смогли занять центр города Лисичанска, как об этом объявил глава Чечни Рамзан Кадыров накануне вечером. Вместе с тем Арестович подтверждает, что российские и луганские войска действительно вошли в город.

Из заявления Алексея Арестовича следует, что военная коалиция РФ и ЛНР ведёт ожесточённые бои лишь на южной окраине Лисичанска, однако ввиду форсирования реки Северный Дорнец армией России ситуация для солдат ВСУ в городе действительно стала угрожающей, подчеркнул Арестович.