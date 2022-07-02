Арестович опроверг заявление Кадырова о занятии Лисичанска войсками РФ
Алексей Арестович утверждает, что российские войска и народная милиция ЛНР до сих пор не контролируют Лисичанск.
Советник Зеленского Алексей Арестович утверждает, что российские военные совместно с войсками ЛНР не смогли занять центр города Лисичанска, как об этом объявил глава Чечни Рамзан Кадыров накануне вечером. Вместе с тем Арестович подтверждает, что российские и луганские войска действительно вошли в город.
Из заявления Алексея Арестовича следует, что военная коалиция РФ и ЛНР ведёт ожесточённые бои лишь на южной окраине Лисичанска, однако ввиду форсирования реки Северный Дорнец армией России ситуация для солдат ВСУ в городе действительно стала угрожающей, подчеркнул Арестович.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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