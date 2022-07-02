Работа на даче может серьезно вредить здоровью - так считает спортивный врач
По мнению Александры Пуриги, отдельные виды дачных работ способны нанести ощутимый вред людям с хроническими заболеваниями.
На деятельность сердца и сосудов влияют не только интенсивные садовые работы, но и жаркая погода, и влажность воздуха, которая способна повысить сердечную нагрузку почти в два раза.
Работа на корточках вредна для сердца. Людям с перепадами давления вредно трудиться в наклонном положении.
Резкое выпрямление после работы с согнутым туловищем резко понижает давление. От этого может кружиться голова и темнеет в глазах.
А. Пурига:
"Копка огорода лопатой не приносит пользы здоровью почти никому, а людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями вообще противопоказана"
Медик с многолетним стажем утверждает, что знакомая тяжесть в ногах у дачников к концу дня - следствие набухших вен.
Женщина рекомендует людям с диагнозом "варикоз" или "ожирение" для работы на огороде надевать компрессионное белье.
Им также нежелательно принимать статичное положение дольше 20 минут и нельзя поднимать тяжести.
А. Пурига советует заниматься огородными работами только при влажности воздуха не выше 60%. Особенно нужно обратить внимание на этот совет лицам с заболеваниями сердца.
Опубликовано: Храмова Оксана
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