Работа на даче может серьезно вредить здоровью - так считает спортивный врач

По мнению Александры Пуриги, отдельные виды дачных работ способны нанести ощутимый вред людям с хроническими заболеваниями.

На деятельность сердца и сосудов влияют не только интенсивные садовые работы, но и жаркая погода, и влажность воздуха, которая способна повысить сердечную нагрузку почти в два раза.

Работа на корточках вредна для сердца. Людям с перепадами давления вредно трудиться в наклонном положении.

Резкое выпрямление после работы с согнутым туловищем резко понижает давление. От этого может кружиться голова и темнеет в глазах.

А. Пурига:

"Копка огорода лопатой не приносит пользы здоровью почти никому, а людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями вообще противопоказана"

Медик с многолетним стажем утверждает, что знакомая тяжесть в ногах у дачников к концу дня - следствие набухших вен.

Женщина рекомендует людям с диагнозом "варикоз" или "ожирение" для работы на огороде надевать компрессионное белье.

Им также нежелательно принимать статичное положение дольше 20 минут и нельзя поднимать тяжести.

А. Пурига советует заниматься огородными работами только при влажности воздуха не выше 60%. Особенно нужно обратить внимание на этот совет лицам с заболеваниями сердца.