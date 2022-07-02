В Швеции придумали новый экологичный пластик

Загрязнение планеты пластиком – одна из самых серьезных экологических проблем. Исследователи из Технологического университета Чалмерса в Швеции разработали новый метод его переработки.

Все ископаемое сырье, которое используется при производстве пластика, они заменили на атомы углерода, полученные из смешанных отходов. Этот метод поможет очистить воздух от углекислого газа и устранить воздействие материала на климат.

Исследователи предположили, что атомы углерода в пластиковых отходах являются неиспользованным ресурсом, который просто сжигается или попадает на свалки.

При помощи термохимических технологий отработанный углерод можно использовать как сырье для производства пластмасс и пластика без потери качества.

На данный момент существует достаточное количество атомов, чтобы удовлетворить потребности всего мирового производства. Атомы можно получать даже из отходов с остатками пищи.

При использовании возобновляемых источников энергии воздействие на климат будет на 95% меньше, чем существующее сейчас.

Для организации процесса атомы углерода нужно нагреть до 600-800 градусов, чтобы они превратились в газ.

После добавления к нему водорода получаются строительные блоки пластика. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы данную технологию можно было внедрить на заводах по производству пластика.

Предполагается, что появится возможность собирать избытки тепла, которые образуются в процессе, чтобы компенсировать производство тепла от сжигания отходов и устранить выбросы углекислого газа.