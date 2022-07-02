Какие растения надо посадить, чтобы клещи обходили дачу за километр

Клещи - настоящая проблема для дачников, их укусы вредят и животным, и людям, они могут представлять смертельную опасность. Как увести паразитов с участка - расскажут специалисты.

Всего-то надо сделать - посадить на огороде несколько растений, которых клещи боятся как огня.

Фасоль

Отличное средство от клещей. Лимская фасоль уберет с огорода не только клещей, но также комаров и мошек.

Гвоздика

Ее ароматный запах клещам не понравится, он хорошо отпугивает этих незваных гостей.

Полынь

Тоже выделяет специфический аромат, растение отведет от огорода многих вредителей.

Герань

Неприхотлива и полезна, убережет владельцев дачи от мошек, клещей, комариных стай.

Бархатцы

Стойкий аромат, который они выделяют, - отличное средство от клещей.