Какие растения надо посадить, чтобы клещи обходили дачу за километр
Клещи - настоящая проблема для дачников, их укусы вредят и животным, и людям, они могут представлять смертельную опасность. Как увести паразитов с участка - расскажут специалисты.
Всего-то надо сделать - посадить на огороде несколько растений, которых клещи боятся как огня.
Фасоль
Отличное средство от клещей. Лимская фасоль уберет с огорода не только клещей, но также комаров и мошек.
Гвоздика
Ее ароматный запах клещам не понравится, он хорошо отпугивает этих незваных гостей.
Полынь
Тоже выделяет специфический аромат, растение отведет от огорода многих вредителей.
Герань
Неприхотлива и полезна, убережет владельцев дачи от мошек, клещей, комариных стай.
Бархатцы
Стойкий аромат, который они выделяют, - отличное средство от клещей.
Опубликовано: Храмова Оксана
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