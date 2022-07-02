Декан Columbia Biz School назвал три самые опасные проблемы будущего
Декан бизнес-школы Колумбийского университета Костис Магларас считает, что пандемия COVID-19 и высокая инфляция – это не единственные проблемы США. Он назвал 3 самых опасных фактора, которые проявятся уже в ближайшем будущем.
Первый из них – Китай. Отношения между КНР и США существенно ухудшились после COVID из-за импорта высокотехнологичной продукции, политической автономии в Гонконге, прав человека в Синьцзяне.
Магларас отмечает, что сейчас важно понимать вещи, связанные с глобализацией в американо-китайских отношениях. Понимание мирового порядка придется постоянно совершенствовать.
Следующая проблема – социальная напряженность и неравенство. В последние годы разрыв между американцами с высоким и низким уровнем доходов увеличился.
Декан обратил особое внимание на необходимость воспитания молодых людей как ответственных лидеров. Они должны задуматься о роли бизнеса в обществе и попытаться смягчить существующую напряженность.
Третий фактор – это изменение климата, которое представляет угрозу и для Соединенных Штатов, и для всего мира.
Катастрофические наводнения, длительные засухи, экстремальная жара – все это последствия изменения климата.
Магларас считает, что в дальнейшем придется преобразовать каждую отрасль и каждый сектор, разработать новые устойчивые бизнес-модели, чтобы успешно противостоять изменению климата.
Опубликовано: Светлана Репина
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