Врачи сообщают хорошие новости о COVID-19, но пока с осторожностью

Быстро мутирующий коронавирус начал лето в США с большого количества заражений, но сравнительной невысокой смертности в сравнении с предыдущими периодами.

По мнению врачей, вирус уже не так опасен, как прошлой осенью и зимой. Профессор наук о здоровье в Вашингтонском университете в Сиэтле Али Мокдад говорит, что это будет хорошее лето и перерыв, который люди заслужили.

Все больше людей защищены от тяжелых форм заболевания, благодаря вакцинации. На данный момент COVID-19 многие считают просто неудобством.

Доктор Дэн Каул, специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинском центре Мичиганского университета в Анн-Арборе отмечает, что впервые за долгое время сейчас нет пациентов с коронавирусом в отделении интенсивной терапии.

Между тем средний уровень смертности за день в США сейчас составляет 360, а годом ранее в тот же период он был равен 228.

Однако в прошлом году фиксировалось менее 20 000 случаев в день, а сейчас – в среднем 109 000, причем без учета домашних тестов.

Таким образом, складывается неоднозначная картина. С одной стороны, возрастает риск повторных случаев и затяжного COVID. С другой – вероятность смертельного заболевания значительно ниже.

Эпидемиолог-инфекционист из Школы общественного здравоохранения Блумберга имени Джона Хопкинса Дэвид Дауди говорит, что на данный момент иммунная система каждого человека уже 203 раза столкнулась либо с вирусом, либо с вакциной, поэтому не реагирует на COVID так остро.