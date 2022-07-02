В США отменяют тысячи авиарейсов на День независимости

В праздничные выходные в США отменено более 1000 рейсов. Это очередная волна, которая пришла после отмены десятков тысяч полетов в июне.

Авиакомпания American Airlines отменила за уик-энд 208 рейсов, Delta – 180, United – 104. Пассажирам пришлось пожертвовать своими планами, они написали множество жалоб по этому поводу.

Авиакомпания Delta извинилась перед пассажирами и сообщила, что отмена рейсов – это крайняя мера. Она связана с плохой погодой, проблемами с управлением воздушным движением. 

Ранее Delta позволила пассажирам бесплатно перебронировать билеты на выходные Дня независимости. Это происходило, пока пилоты по всей стране проводили пикеты с требованиями повысить зарплату.

На прошлой неделе сенатор Берни Сандерс обратился с открытым письмом к министру транспорта Питу Буттиджигу. 

Он предложил штрафовать авиакомпании за отмену рейса на сумму до 55 000 долларов за каждого пассажира.

Сандерс также написал в Твиттер, что американцы устали от того, что их грабят, в последнюю минуту отменяют рейсы и заставляют менять свои планы. 

Согласно данным Flight Aware, отменены также некоторые авиарейсы, которые должны были выполняться в понедельник.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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