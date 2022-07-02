Малахов выпустил передачу, посвящённую смерти Шатунова

Известный ведущий Андрей Малахова выпустил передачу, приуроченную к смерти кумира поколений Юрия Шатунова. Рыдал ведущий, рыдали гости, напевая известные песни группы.

9 дней прошло со смерти внезапно скончавшегося Юрия Шатунова. Фанаты и друзья скорбят по поводу кончины исполнителя.

Очень тяжело переживает по поводу ухода звезды Андрей Малахов. У них были тёплые отношения. В память о знаменитости ведущий собрал на программу тех, кто любил Юрия.

Новая передача посвящена кончине певца, который покинул этот мир ночью 23 июня 2022 года.

Сейчас вместе с нашим столом вся страна у экранов телевизоров будет вспоминать Юру Шатунова.

Гости окунулись в прошлое, вспоминая о знаменитом исполнителе разные истории из жизни. Эмоции скрыть никто не мог. Плакал ведущий, рыдали участники передачи. На баяне исполняли громкие хиты "Ласкового мая", подпевали скрывающимися от слез голосами.

Гости в социальных сетях также присоединились к программе. Фанаты говорят о том, что "Юра Шатунов навсегда останется в людских сердца". Некоторые до сей поры винят Разина, с которым на протяжении многих лет судился исполнитель за право исполнять песни.

Юрию было запрещено исполнять хиты "Ласкового мая".

Продюсер Андрей Разин и на 9-ый день со дня смерти разместил жене и детям певца соболезнования.