Бывалые садоводы поделились секретом отличной подкормки для перцев

Болгарский перец это прихотливое растение, требующее постоянного ухода. Расскажем, какую подкормку нужно вносить для повышения урожайности.

Перцы всех видов требовательны к питанию. Для устойчивого развития растениям требуется достаточное количество витаминов и минералов. По этой причине подкормку перцев необходимо проводить на протяжении всего периода вегетации.

Способы внесения подкорки:

Корневой. Подкормки рассыпаются по поверхности грунта в сухом виде или применяются в составе растворов непосредственно под корень;

Подкормки рассыпаются по поверхности грунта в сухом виде или применяются в составе растворов непосредственно под корень; Внекорневой. Подкормки в жидком виде используются для опрыскивания стебля и листьев растения.

В качестве народных средств для подкормки перцев используется банановая кожура, борная кислота, молочная сыворотка, молоко с йодом.

Минеральные подкормки:

Богатые фосфором (фосфорная мука, суперфосфат);

(фосфорная мука, суперфосфат); Богатые калием (калийная селитра, сульфат калия, калимагнезия).

Хорошо себя зарекомендовала нитроаммофоска. Удобрение содержит в своём составе и калий и магний.