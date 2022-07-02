Бывалые садоводы поделились секретом отличной подкормки для перцев
Болгарский перец это прихотливое растение, требующее постоянного ухода. Расскажем, какую подкормку нужно вносить для повышения урожайности.
Перцы всех видов требовательны к питанию. Для устойчивого развития растениям требуется достаточное количество витаминов и минералов. По этой причине подкормку перцев необходимо проводить на протяжении всего периода вегетации.
Способы внесения подкорки:
- Корневой. Подкормки рассыпаются по поверхности грунта в сухом виде или применяются в составе растворов непосредственно под корень;
- Внекорневой. Подкормки в жидком виде используются для опрыскивания стебля и листьев растения.
В качестве народных средств для подкормки перцев используется банановая кожура, борная кислота, молочная сыворотка, молоко с йодом.
Минеральные подкормки:
- Богатые фосфором (фосфорная мука, суперфосфат);
- Богатые калием (калийная селитра, сульфат калия, калимагнезия).
Хорошо себя зарекомендовала нитроаммофоска. Удобрение содержит в своём составе и калий и магний.
Опубликовано: Максим Алексеев
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