Байден призвал владельцев заправок немедленно снизить цену бензина в США

Джо Байден утверждает, что владельцы автозаправок должны понизить стоимость машинного топлива в Соединённых Штатах.

3 июля американский президент Джо Байден выступил с экстренным обращением к владельцам заправок в США и нефтеперерабатывающим компаниям, потребовав от них немедленно снизить стоимость бензина в стране, который устанавливает новые ценовые рекорды после начала российской военной спецоперации на Украине и санкций Вашингтона в адрес Москвы.

По мнению Байдена, сейчас миру угрожает глобальная опасность из-за начавшихся на Украине боевых действий, ввиду чего энергетический и экономический кризис в США лишь подогревает общественное недовольство в стране, отвлекая правительство от решения насущных задач, которые выражаются для президента Штатов в помощи Киеву.