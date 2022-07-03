Байден призвал владельцев заправок немедленно снизить цену бензина в США
Джо Байден утверждает, что владельцы автозаправок должны понизить стоимость машинного топлива в Соединённых Штатах.
3 июля американский президент Джо Байден выступил с экстренным обращением к владельцам заправок в США и нефтеперерабатывающим компаниям, потребовав от них немедленно снизить стоимость бензина в стране, который устанавливает новые ценовые рекорды после начала российской военной спецоперации на Украине и санкций Вашингтона в адрес Москвы.
По мнению Байдена, сейчас миру угрожает глобальная опасность из-за начавшихся на Украине боевых действий, ввиду чего энергетический и экономический кризис в США лишь подогревает общественное недовольство в стране, отвлекая правительство от решения насущных задач, которые выражаются для президента Штатов в помощи Киеву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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